Una grossa multinazionale a base italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grossa multinazionale a base italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENEL

Significato/Curiosita : Una grossa multinazionale a base italiana

enel s.p.a. (originariamente enel, acronimo di ente nazionale per l'energia elettrica) è una multinazionale italiana dell’energia e uno dei principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con grossa; multinazionale; base; italiana; S ingrossa con l adipe; Pulitura fatta con una grossa lima; Una grossa macchina dei cantieri edili; grossa treccia di canapa; multinazionale finlandese di reti fisse e mobili; multinazionale di confezioni alimentari; multinazionale giapponese; La multinazionale finlandese di reti fisse e mobili; Diffuso piatto nordafricano a base di semola; base per schermidori; Una salsa a base di pepe rosso e aceto; Una base del Dna come la timina; Giorgi, tennista italiana ; __ Giorgi, tennista italiana ; Il Robert dello schermo che ha anche cittadinanza italiana ; Firma della moda italiana ; Cerca nelle Definizioni