Libro di commercio oggi non più in uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libro di commercio oggi non più in uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COPIALETTERE

Significato/Curiosita : Libro di commercio oggi non piu in uso

È la parte più esterna del libro spesso rigida e illustrata. la più antica copertina illustrata oggi conosciuta ricoprì le consequentiae di strodus, libretto...

Lettere, gran parte delle quali conservate in copia nei cosiddetti "copialettere" che tuttora costituiscono una fonte eccezionale per la ricostruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

