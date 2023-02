È legale se cola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È legale se cola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COCA

Significato/Curiosita : E legale se cola

Altre definizioni con legale; cola; Notificate per via legale ; Vendita illegale di biglietti; Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale ; Un illegale presa di potere; Mescola nza di più cose o ingredienti; Il nostro bricola ge; Si riuniscono in particola ri collegi giudicanti; Una piccola apertura per sbirciare; Cerca nelle Definizioni