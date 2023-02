Canta Believe e Bang Bang (My Baby Shot Me Down) - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Believe e Bang Bang (My Baby Shot Me Down). Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CHER

Significato/Curiosita : Canta believe e bang bang (my baby shot me down)

bang bang (my baby shot me down) è una canzone scritta da sonny bono nel 1966, e pubblicata da cher nel singolo bang bang (my baby shot me down)/needles...

oscar alla miglior attrice 1988 cher, pseudonimo di cherilyn sarkisian lapierre (el...

