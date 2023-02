Elementi della macchia mediterranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elementi della macchia mediterranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARBUSTI

Significato/Curiosita : Elementi della macchia mediterranea

Antropica castanea sativa castagno corylus avellana nocciolo juglans regia noce macchia mediterranea foresta mediterranea sempreverde zone fitoclimatiche...

Raccolta o mantenerla di piccole dimensioni. gli arbusti si dividono principalmente in due tipologie: gli arbusti rampicanti, come il caprifoglio e il gelsomino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

