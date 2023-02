Lo sono molti giorni d estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono molti giorni d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AFOSI

Significato/Curiosita : Lo sono molti giorni d estate

Circa dieci giorni prima, i nazisti si erano rovinosamente ritirati portando con loro, in una marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei quali...

Discrete escursioni termiche giornaliere, in cui non mancano periodi caldi ed afosi. particolarmente frequenti, come in tutti i balcani, le precipitazioni abbondanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

