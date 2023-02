Vivono solamente del proprio salario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono solamente del proprio salario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROLETARI

Significato/Curiosita : Vivono solamente del proprio salario

Disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale: salario. il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera...

Proletariato "lavora per tutti" e "sfama tutti" il proletariato e i proletari (dal latino proletarii, capite censi o adcensi) sono termini variamente definiti a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

