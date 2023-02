Lo utilizza chi si cimenta in slalom acquatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo utilizza chi si cimenta in slalom acquatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONOSCI

(minisci) 1 o 2 pz di sci (dipende dal tipo di monosci) con l'attacco monosci: prima lezione sul monosci

Altre definizioni con utilizza; cimenta; slalom; acquatici; Buche utilizza te per rifugio da animali selvatici; È utilizza ta come becchime; Puo utilizza re... il Pal; Attrezzi utilizza ti dai falegnami; Si cimenta no su piste innevate; Pittore veneto rinascimenta le di Tempesta; Staterello rinascimenta le; Il Giorgio pittore e architetto rinascimenta le; Nello sci alpino è lo slalom con i pali snodati; Una frazione della gara di slalom ; Lo praticano gli slalom isti; Ne fa parte lo slalom gigante; Animali acquatici che vivono sul fondo; Grossi uccelli acquatici dalle zampe sottili; Vertebrati acquatici con imbuto boccale a ventosa; Artropodi acquatici con antenne e appendici; Cerca nelle Definizioni