Uno strumento di navigazione che indica il Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento di navigazione che indica il Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GIROBUSSOLA

Significato/Curiosita : Uno strumento di navigazione che indica il nord

Bussola è uno strumento per l'individuazione dei punti cardinali (nord, sud, est e ovest) sulla superficie terrestre e in atmosfera, ai fini di orientamento...

Sezione della girobussola di anschütz-kaempfe una girobussola è un particolare tipo di bussola (chiamata anche direzionale o bussola giroscopica), ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

