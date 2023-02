Smettere per breve tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Smettere per breve tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOSPENDERE

Significato/Curiosita : Smettere per breve tempo

Altre definizioni con smettere; breve; tempo; Dispositivo usato per trasmettere dati di computer; Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere; Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore; Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici; Tabella in breve ; Questa in breve ; Citazione... scritta in breve ; breve sequenza di preghiere - antitesi; Cantava, un tempo , le gesta degli eroi; Il miscuglio di cenere e acqua bollente un tempo usato come detersivo; Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi; Torna dopo il maltempo ; Cerca nelle Definizioni