Pietra che macina - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MOLA

Significato/Curiosita : Pietra che macina

Vedi macina (disambigua). macine di pietra a bad nieuweschans, nei paesi bassi. una macina è un attrezzo di forma rotonda, usualmente in pietra e di elevata...

Il pesce luna (mola mola linnaeus, 1758; dal latino mola, "macina, mola") è il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. gli adulti raggiungono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

