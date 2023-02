Mezzo pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Significato/Curiosita : Mezzo pubblico

Attualità su trasporto pubblico wikimedia commons contiene immagini o altri file su trasporto pubblico (it, de, fr) trasporto pubblico, su hls-dhs-dss.ch...

L'autobus (spesso abbreviato solo in bus e noto anche come corriera) è un mezzo di trasporto automotore riservato alle persone e ai loro rispettivi bagagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

