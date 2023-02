Così viene detto un fanatico anticlericale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene detto un fanatico anticlericale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MANGIAPRETI

Significato/Curiosita : Cosi viene detto un fanatico anticlericale

Risentì della polemica anticlericale e costituì un anello di quella che poteva apparire una «koinè positivista e anticlericale largamente condivisa nel...

Ottenere la preziosa eredità dello zio gastone, burbero e incallito mangiapreti che lascerà il tutto alle due sorelle, a patto che amelia rinunci alla...

