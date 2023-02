Il Banfi della serie Un medico in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Banfi della serie Un medico in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LINO

Significato/Curiosita : Il banfi della serie un medico in famiglia

Format della serie spagnola médico de familia, in onda su telecinco negli anni novanta. composta in totale da 286 episodi, un medico in famiglia è una...

lino banfi nel 2022 lino banfi, nome d'arte di pasquale zagaria (andria, 9 luglio 1936), è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

lino banfi nel 2022 lino banfi, nome d'arte di pasquale zagaria (andria, 9 luglio 1936), è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con banfi; della; serie; medico; famiglia; Il nome di banfi ; Il dialetto di Lino banfi ; Il commissario interpretato da Lino banfi ; Il simpatico banfi ; Altro nome della cozza; I forellini della pelle; Firma della moda italiana; Marchio della Volkswagen; Una serie di truffe; La serie del musicista; Una puntata della serie ; È glaciale in una serie di film d animazione; Il giudizio del medico ; Sono tenuti a rispettarlo l avvocato e il medico ; Preoccupa il medico ; Lo tasta il medico ; Il romanziere francese di Senza famiglia ; La famiglia delle camelie; Teodoro... in famiglia ; Jonathan __: ha scritto La famiglia Winshaw;