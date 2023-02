L arte di ricavare sculture da fogli ripiegati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte di ricavare sculture da fogli ripiegati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIGAMI

Significato/Curiosita : L arte di ricavare sculture da fogli ripiegati

Altri significati, vedi origami (disambigua). una piega "a petalo", tra le tecniche base dell'origami orizuru con il termine origami si intende l'arte di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con arte; ricavare; sculture; fogli; ripiegati; Si stendono sulla parte dolente; Il regime che venne rovesciato da Bonaparte ; Si gioca con più di cento carte ; Un asse carte siano; Da quella di una pianta si può ricavare l olio; Dedurre, ricavare ; ricavare ... ragionando; ricavare tutto il possibile; L Alberto noto per le sculture dalle figure filiformi; Sono uguali nelle sculture ; Una delle più famose sculture di Antonio Canova; Ha le fogli e a spada; Sono costituite da grandi riquadri di pasta sfogli a all uovo; Diffusa pianta medicinale con le fogli e a cuore; Un fogli o d acciaio; I foglietti ripiegati ad arte; 1 foglietti giapponesi artisticamente ripiegati ; I foglietti giapponesi ripiegati ad arte; I foglietti giapponesi che vengono artisticamente ripiegati ; Cerca nelle Definizioni