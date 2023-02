Ampio scialle veneziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ampio scialle veneziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZENDADO

Significato/Curiosita : Ampio scialle veneziano

“fisciudde” ( nel tarantino ) era un grande scialle ampio e nero con lunghe frange, usato soprattutto dalle popolane veneziane. copriva il capo e le spalle. veniva...

Lo zendàle (anche cendale, zendado e sendale) chiamato anche "scivudde" o "fisciudde" ( nel tarantino ) era un grande scialle ampio e nero con lunghe...

