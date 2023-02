Una forma di lotta libera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di lotta libera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WRESTLING

Significato/Curiosita : Una forma di lotta libera

Suddiviso in due varianti: lotta greco-romana e lotta libera (o stile greco-romano e libero). spesso per indicare la lotta si usa il termine inglese wrestling...

Disambiguazione – "pro wrestling" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo videogioco nintendo, vedi pro wrestling (videogioco). un incontro di wrestling amatoriale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Mutare di forma ; Piattaforma galleggiante; Con Aldo e Giacomo forma un noto trio; Un albergo forma to da stanze dislocate in diverse case; Il Gullotta attore comico; Tappeto imbottito per lotta tori; Spettacolare forma di lotta libera; In politica, lotta di interessi; libera to dal sudiciume; Sfoltite, libera te dagli alberi; libera rsi dalla tensione; libera ti da un obbligo;