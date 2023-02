Latte a lunga conservazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Latte a lunga conservazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UHT

Significato/Curiosita : Latte a lunga conservazione

Uht per rendere il latte a lunga conservazione. sull'onda del successo avuto da tale soluzione, presto estese il medesimo principio a conserve alimentari...

Parla di uht a sistema "indiretto" quando la sterilizzazione del latte avviene tramite scambiatori di calore (piastre o tubi), mentre viene detto uht "diretto"... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Con quello del latte si ottiene la ricotta; Formaggio di latte di capra; C è chi li mangia con il latte la mattina; Una noce con il latte ; Mammifero africano dei Tubulidentati con muso allunga to; Preparato farmaceutico a effetto prolunga to; L ha lunga il maldicente; Vi si... allunga l Italia; Così è detta la conservazione sotto sale; È sua la legge di conservazione della massa; Metodo di conservazione alimentare: sotto __; Un sistema di conservazione degli alimenti;