Si usa per non alzarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per non alzarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TELECOMANDO

Significato/Curiosita : Si usa per non alzarsi

La mano di gibson che aiuta ad alzarsi monica bellucci (maria maddalena) nella scena in flashback della lapidazione. per la flagellazione invece è stato...

Da telecomandi a batteria più leggeri e maneggevoli. invio di luce infrarossa da un telecomando. vista interna di un telecomando. il telecomando è in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con alzarsi; L innalzarsi dei capelli a causa della paura; Costringe il ciclista ad alzarsi in piedi; Innalzarsi a difesa di qualcuno; Così ama alzarsi il mattiniero; Cerca nelle Definizioni