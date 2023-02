La paura irrazionale di macchinari e congegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La paura irrazionale di macchinari e congegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TECNOFOBIA

Significato/Curiosita : La paura irrazionale di macchinari e congegni

Persone vivono e lavorano in solitario all'interno di cupole dove sorvegliano i macchinari per le comunicazioni. in due cupole vicine tra un uomo e una donna...

Che ignora internet dal sito larepubblica. ^ definizione di tecnofobia ^ dilaga la tecnofobia in italia: allarme rosso, su agenda digitale, 2 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

