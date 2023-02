Una con occhi difettosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una con occhi difettosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una con occhi difettosi

Posizione e l'equilibrio con gli occhi aperti, requisito necessario per escludere l'atassia cerebellare, gli si fa ripetere l'esame a occhi chiusi. nel caso in...

Meccanismo, apparentemente positivo, comporta però l'insorgere di una ambliopia strabica, in cui l'occhio soppresso perde progressivamente acuità visiva. tra le...