Il vaso di legno con cui si misurava il grano - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : STAIO

Significato/Curiosita : Il vaso di legno con cui si misurava il grano

misurava un piede e mezzo; commettere un errore sesquipedale ha preso il significato di errore enorme, gigantesco. essere a casa di dio lo si dice di...

Lo staio o stajo (al plurale staia o staja) era un'antica unità di misura tradizionale italiana. era innanzitutto una misura di capacità per cereali ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

