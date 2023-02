Tintinna nel collare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tintinna nel collare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SONAGLIO

Significato/Curiosita : Tintinna nel collare

tranne le estremità delle ali, di colore nero, ed un caratteristico «collare» di piume scure. visti dal basso mentre volano, questi uccelli presentano...

Il berretto a sonagli è una commedia in due atti dello scrittore e autore teatrale italiano luigi pirandello. il titolo si riferisce al berretto portato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con tintinna; collare; tintinna no in tasca; tintinna no sui finimenti del cavallo; Un collare che stringe guarnizioni meccaniche; Non possono decollare da soli; Vacillare, barcollare ; Si agganciano al collare dei cani prima di uscire; Cerca nelle Definizioni