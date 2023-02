Così è lo scheletro delle alghe microscopiche che forma la farina fossile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è lo scheletro delle alghe microscopiche che forma la farina fossile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SILICEO

Significato/Curiosita : Cosi e lo scheletro delle alghe microscopiche che forma la farina fossile

Crocodylomorphi terrestri e acquatici e diverse specie di pterosauro. la flora del periodo rivelata dai fossili includeva alghe verdi, funghi, muschi, equiseti...

Onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con composizione sio2 . n h2o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

