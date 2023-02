Il galleggiante che indica un uomo in immersione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il galleggiante che indica un uomo in immersione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEGNASUB

Significato/Curiosita : Il galleggiante che indica un uomo in immersione

Tramonto al sorgere del sole. art. 130: il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia...

Un tipico pallone segnasub. una boa segna sub è il dispositivo mediante il quale un sommozzatore in immersione, un apneista o un semplice nuotatore, segnalano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

