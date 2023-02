Chi la pratica, veste di bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi la pratica, veste di bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHERMA

Bhadrabahu e avevano preso l’abitudine di indossare una veste di cotone bianco, e quello dei digambara (letteralmente “vestiti di cielo [aria]”) che invece giravano...

vedi scherma (sport). disambiguazione – se stai cercando la voce che parla dell'arte marziale, vedi scherma tradizionale. il termine scherma si riferisce...

