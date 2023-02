La città ligure meta di una gara ciclistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città ligure meta di una gara ciclistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANREMO

Significato/Curiosita : La citta ligure meta di una gara ciclistica

Rinomata per la coltivazione dei fiori, da cui il soprannome di "città dei fiori". inoltre ospita l'arrivo della corsa ciclistica milano-sanremo (una delle classiche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sanremo (disambigua). sanremo (sanreummo o sanrémmo in ligure, più anticamente sanreummoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

