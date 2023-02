Mobile con sportello che, abbassato, può diventare piano di appoggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile con sportello che, abbassato, può diventare piano di appoggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RIBALTINA

Significato/Curiosita : Mobile con sportello che abbassato puo diventare piano di appoggio

Istituzione di uno sportello apposito e sull'utilizzo di indicazioni scritte bilingue …con pari dignità grafica, e sulla facoltà di pubblicazione bilingue...

"british" (come le piccole pinne posteriori ed il coperchio del bagagliaio a "ribaltina"). caratterizzata da interni sobri ed economici (ma non spartani), la... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

