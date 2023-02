Il detto latino che indica l utilità di ribadire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il detto latino che indica l utilità di ribadire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : REPETITA IUVANT

Significato/Curiosita : Il detto latino che indica l utilita di ribadire

repetita iuvant è una locuzione latina che, tradotta, letteralmente significa "le cose ripetute giovano". il senso della frase è che una cosa, a forza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con detto; latino; indica; utilità; ribadire; Fu detto Il cigno di Busseto; Così è detto un minerale appena estratto; Mite, temperato, detto del clima; Il fungo commestibile detto anche corno dell abbondanza; Genitore latino ; Tranquillo Gaio, letterato e storico latino ; Il secondo caso latino ; Poeta latino di Verona; I verbi indica nti un azione che si ripete; Uno strumento di navigazione che indica il Nord; Idonee, indica te allo scopo; Una locuzione che indica ciò che è già stato usato; Una discussione senza utilità : questione __; Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale; Lo Stato può disporla per pubblica utilità ; Inutilità poetica; ribadire quel che si è già detto; ribadire senza ridire; Cerca nelle Definizioni