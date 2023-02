Si riuniscono in particolari collegi giudicanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riuniscono in particolari collegi giudicanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROBIVIRI

Significato/Curiosita : Si riuniscono in particolari collegi giudicanti

Indipendente e imparziale presso la banca d'italia che opera attraverso tre collegi giudicanti (a roma, milano e napoli) i cui cinque membri sono nominati dalla...

Discussione sulla legge sui probiviri, 23 gennaio 1892 i probiviri (o probi viri, latino, termine plurale) sono i cosiddetti "uomini onesti", persone che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

