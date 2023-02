L apparecchio su cui digita chi paga con la carta di credito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio su cui digita chi paga con la carta di credito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : L apparecchio su cui digita chi paga con la carta di credito

Commissioni per chi paga la spesa con il pos o la carta di credito e’ vietato dall’art. 62 del codice del consumo. - adiconsum verona, su adiconsumverona...

Terminale pos un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con apparecchio; digita; paga; carta; credito; apparecchio che stimola i battiti cardiaci; Un apparecchio elettronico; Fa accendere l apparecchio all ora voluta; apparecchio acustico; Si scattano digita li; I libri non digita li; Una identità digita le per i servizi online; Passaggio di un foglio a formato digita le; paga menti periodici; Un espediente per cercare di paga re meno tasse; Per paga re con il Bancomat; Pay : piattaforma per paga re online; Voleva che carta gine venisse distrutta; L isola con Giacarta ; L isola di Giacarta ; La si dimostra esibendo una carta ; Il limite massimo di credito concesso; Lo è un bene che può costituire garanzia per il credito re; Permette di determinare l equivalente in moneta di un debito o credito con la moneta di un altro Paese; A esse danno credito i pettegoli; Cerca nelle Definizioni