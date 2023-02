Gli animali come le spugne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali come le spugne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORIFERI

Significato/Curiosita : Gli animali come le spugne

Dal latino "portatore di pori") è un phylum animale, che comprende gli organismi comunemente noti come spugne. si tratta di organismi pluricellulari, aventi...

Citazioni sui poriferi wikimedia commons contiene immagini o altri file sui poriferi wikispecies contiene informazioni sui poriferi poriferi, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

