Si stendono sulla parte dolente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stendono sulla parte dolente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POMATE

Significato/Curiosita : Si stendono sulla parte dolente

Vengono usate delle resistentissime fruste di cuoio, che si arrotolano al collo e stendono a terra le persone che infrangono la legge o che scatenano...

Argomento in dettaglio: bava di lumaca. della helix pomatia si utilizza la bava in preparati cosmetici o pomate lenitive. la bava contiene una sostanza con proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Si stendono prima di apparecchiare; Si estendono per 000 km nel Sudamerica; Si stendono a tavola; Che si estendono ; Eliminano le scritte sulla lavagna; _ Armstrong: fu il primo uomo sulla Luna; Prendere posto sulla nave; Si mette sulla i; Il regime che venne rovesciato da Bonaparte ; parte del porto destinata all approdo; Scrisse La parte nza del Crociato; parte della cometa; Impassibile, indolente ; Che si sono accordate fraudolente mente; Indolente , apatico; Desolato, dolente