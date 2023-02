È fatto di padelle e tegami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È fatto di padelle e tegami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENTOLAME

Significato/Curiosita : E fatto di padelle e tegami

Eccesso e, quando è dorato, lo si stacca con cura (per non romperlo) dal tegame e lo si fa rosolare dall'altro lato. togliere dalla padella e far raffreddare...

Il 1700, come riferisce menon nella cuisinière bourgeoise, si produsse pentolame in argento destinato alle cucine più ricche. dalla metà dell'ottocento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

