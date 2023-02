Consente turni non rigidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente turni non rigidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : ORARIO FLESSIBILE

Significato/Curiosita : Consente turni non rigidi

non vengono abbattuti tutti i birilli nei due tiri a disposizione, si procede semplicemente alla somma aritmetica dei birilli abbattuti nei due turni...

Elastico e flessibile) e le sanzioni legati al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile. in ogni caso: lavoro supplementare: è l'orario di lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con consente; turni; rigidi; consente la trasmissione di informazioni su video TV; Lo dice il soldato che acconsente ; consente di risiedere in uno Stato straniero; Documento che consente l accesso; Illegalmente taciturni ; La protagonista di Arrival e Animali notturni ; Sono notturni in un film di Tom Ford; Quelli notturni ospitano bar e discoteche; Lo è un tessuto privo di rigidi tà; Un pesce irrigidi to dal sale; Severi, rigidi ; Irrigidi mento ipnotico; Cerca nelle Definizioni