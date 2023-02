Fiume che attraversa la Polonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che attraversa la Polonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ODER

Significato/Curiosita : Fiume che attraversa la polonia

Polacco odra, in tedesco oder) è un fiume dell'europa centrale che attraversa la repubblica ceca, la germania e la polonia e sfocia nel mar baltico presso...

