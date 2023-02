Piccolo zufolo di terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo zufolo di terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OCARINA

Significato/Curiosita : Piccolo zufolo di terracotta

Strumento a fiato può considerarsi lo zufolo. esso, oltre che di canna e di legno, può essere formato da un piccolo cilindro d'argilla ove sono praticati...

Strumento a fiato può considerarsi lo zufolo. esso, oltre che di canna e di legno, può essere formato da un piccolo cilindro d'argilla ove sono praticati...

Manuali su ocarina wikizionario contiene il lemma di dizionario «ocarina» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ocarina

Altre definizioni con piccolo; zufolo; terracotta; Il piccolo lago di Omegna; Un piccolo germoglio; Era un piccolo teatro per audizioni musicali; Un piccolo ... kiss; zufolo in terracotta; Uno zufolo di terracotta; Seguaci di Siva e vasi di terracotta ; A Xi an, in Cina, c è quello di terracotta ; Lavorano la terracotta ; Una terracotta ... sul tetto; Cerca nelle Definizioni