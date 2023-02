Quello di coscienza rifiutava il servizio militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di coscienza rifiutava il servizio militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OBIETTORE

Significato/Curiosita : Quello di coscienza rifiutava il servizio militare

Atti del processo si evince che massimiliano rifiutava di fare il servizio militare per ragioni di coscienza: con la piena integrazione della chiesa all'interno...

Motivo dell'innocenza, ma la grandezza della ferocia». il primo grande obiettore di coscienza di cui si abbiano notizie è san massimiliano di tebessa.... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

