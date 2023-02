Il Messi che ha vinto ben sette Palloni d Oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Messi che ha vinto ben sette Palloni d Oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIONEL

Significato/Curiosita : Il messi che ha vinto ben sette palloni d oro

Al 4º febbraio 2023. messi (7) e cristiano ronaldo (5) sono i due calciatori ad aver vinto più palloni d'oro calciatore che ha segnato più gol (91) in...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo (pronuncia spagnola [ljo'nl 'mesi];... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con messi; vinto; sette; palloni; messi in versi; Un fantoccio tra le messi ; messi , asso del calcio; La località del messi nese con un famoso teatro greco; Fu vinto ad Austerlitz; Marcell __: ha vinto due ori a Tokyo 2020 nell atletica; L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas; Darsi per vinto ; Completavano il trucco delle dame del sette cento; Il tragico greco autore de I sette a Tebe; Il Louis di borse e borsette ; La Morissette cantatrice, attrice e musicista; Il Messi vincitore di più palloni d oro; Lo sono i palloni per il rugby; Sono... palloni gonfiati; Fatti... come i palloni da rugby; Cerca nelle Definizioni