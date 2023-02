I verbi indicanti un azione che si ripete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I verbi indicanti un azione che si ripete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ITERATIVI

Significato/Curiosita : I verbi indicanti un azione che si ripete

Secolo a.c., sono i verbi "politematici" cioè a più temi, che indicano l'aspetto di una precisa azione; per il "vedere" infatti si usa il presente ...

Nei linguaggi c è possibile controllare la sequenza dinamica dei cicli iterativi mediante due istruzioni in grado rispettivamente di saltare alla prossima...

