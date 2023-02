Impediscono i contatti elettrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impediscono i contatti elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Impediscono i contatti elettrici

Posizione dei contatti che impediscono l'inserimento di una spina non corrispondente. per determinare i punti di riferimento e la posizione dei contatti, si utilizza...

Pertanto essa rimane quindi vuota e la conduzione risulta impossibile. gli isolanti sono sostanze di vario tipo la cui conducibilità elettrica è in generale...