Termini __: è in Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Termini __: è in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMERESE

Significato/Curiosita : Termini : e in sicilia

termini imerese è un comune italiano di 24 918 abitanti della città metropolitana di palermo in sicilia. è uno tra i più importanti comuni della città...

Costa del golfo di termini imerese e il fertile e pianeggiante territorio circostante. nella zona est del territorio imerese è presente un'importante zona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

