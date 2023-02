Una macchina per veloci riproduzioni di originali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una macchina per veloci riproduzioni di originali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : FOTOCOPIATRICE

Significato/Curiosita : Una macchina per veloci riproduzioni di originali

Carta copiativa usata per le macchine da scrivere è più sottile e l'inchiostro che la ricopre è più secco, il che permette riproduzioni fedelissime dei tipi...

Una macchina fotocopiatrice da ufficio la fotocopiatrice, o fotocopiatore, è una macchina in grado di effettuare copie di documenti per mezzo di tecniche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con macchina; veloci; riproduzioni; originali; Un sistema elettronico per il controllo di macchina ri; macchina che toglie... acqua; macchina ri per l imballaggio di prodotti finiti; macchina per fabbricare gambe di tavolini; Fugge veloci ssima nel bosco; veloci ssimi animali; Il passo del veloci sta; Un veloci ssimo gioco praticato su pista; Modellini e riproduzioni ; riproduzioni della nascita di Gesù con le statuine; Esemplari originali ; Esemplari, originali ; Bizzarro e pieno di originali tà; I bei... sono originali ; Cerca nelle Definizioni