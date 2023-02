Il popolare rapper marito di Chiara Ferragni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il popolare rapper marito di Chiara Ferragni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FEDEZ

Significato/Curiosita : Il popolare rapper marito di chiara ferragni

Queste, una di quelle che ha avuto più risalto mediatico è stata quella compiuta dalla influencer chiara ferragni e da suo marito, il rapper fedez, che...

fedez (afi: ['fde]), pseudonimo di federico leonardo lucia (milano, 15 ottobre 1989), è un rapper e personaggio televisivo italiano. fedez è nato a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con popolare; rapper; marito; chiara; ferragni; Danza popolare del Sudamerica; Il popolare attore detto Sly; popolare azienda svedese di mobili; Motto, sentenza popolare ; Famoso rapper USA; Il rapper di Vengo dalla Luna; Pseudonimo del rapper romano Tommaso Zanello; Il rapper Marco Fiorito autore di Cose preziose; Un... marito potenziale; Il regista che fu marito della Bardot e di Jane Fonda; Fu marito di Brigitte Bardot e di Jane Fonda; Termine per marito infedele; Birra chiara e amarognola; Il chiara scrittore; Si dice di un idea poco chiara ; Non chiara ; Così è detta la coppia Fedez e ferragni ; ferragni : influencer = Raffaele : x; Il blog di Chiara ferragni : The __ salad; Il rapper con Chiara ferragni ; Cerca nelle Definizioni