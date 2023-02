Un freddissimo periodo nella storia della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un freddissimo periodo nella storia della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ERA GLACIALE

Significato/Curiosita : Un freddissimo periodo nella storia della terra

Sulla terra freddo e gelo. stanca delle continue persecuzioni, la merla un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, e si rinchiuse nella sua...

vedi era glaciale (disambigua). cronologia storica relativa all'alternanza delle ere glaciali e interglaciali e degli ultimi periodi glaciali e interglaciali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con freddissimo; periodo; nella; storia; della; terra; freddissimo , gelido; Come il freddo... freddissimo ; Un periodo di più ere geologiche; Il periodo del Cenozoico in cui è apparso l uomo; Lungo periodo di digiuno; Un periodo agli albori della storia umana; È profonda nella barca a vela; Raganella ; nella Divina Commedia la prima è l Inferno; Ha gli assi... nella manica; Un periodo agli albori della storia umana; Un film che fa storia ; Lo è una storia vera... con aggiunte fantastiche; Insieme di vignette che compongono una storia ; La caserma della Polizia nelle città francesi; Nel logo della Fininvest; Tagliatelle in brodo della cucina orientale; Altro nome della cozza; L inverno… in Inghilterra ; Piccolo zufolo di terra cotta; I conterra nei della Deledda; Sotterra neo di chiesa; Cerca nelle Definizioni