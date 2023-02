Stimabile, valorosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stimabile, valorosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMERITA

Significato/Curiosita : Stimabile valorosa

Degli usa, anche perché per la loro cultura la figura del guerriero è stimabile e sinonimo di coraggio virile, una delle caratteristiche più desiderabili...

Dai soldati veterani (gli emeriti) di augusto delle legioni v alaudae e x gemina, da cui deriva il nome di augusta emerita, nel 25 a.c. e fu costruita... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

