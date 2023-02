La parte dell orecchio interno detta chiocciola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte dell orecchio interno detta chiocciola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COCLEA

Significato/Curiosita : La parte dell orecchio interno detta chiocciola

Avvertenze. la coclea è una componente dell'orecchio interno e facente parte dell'organo dell'udito. la sua forma ricorda il guscio di una chiocciola (da cui...

Timpano la coclea forma il fondo del meato acustico interno medialmente, mentre lateralmente è in rapporto con il cavo del timpano. la coclea presenta una... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

