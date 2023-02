Mondanità che inizia nel tardo pomeriggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mondanità che inizia nel tardo pomeriggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COCKTAIL PARTY

Significato/Curiosita : Mondanita che inizia nel tardo pomeriggio

Illustri, ma non era gran cosa. la mondanità e il pettegolezzo avevano il sopravvento, e non doveva essere lontana da quello che si potrebbe definire «gossip...

cocktail party (the cocktail party) è un dramma in tre atti del 1949, composto dal drammaturgo e poeta statunitense (poi naturalizzato britannico) t. s... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

Altre definizioni con mondanità; inizia; tardo; pomeriggio; Amano la mondanità ; L attore Reed inizia li; inizia li di Sauro; Lo è una piena d inizia tive; La propria quota per una inizia tiva; Le Alpi con il San Gottardo ; Ce l ha chi è in ritardo e va di corsa; Ritardo dei pagamenti che può causare sfratto; Stipendi arrivati in ritardo ; Il poeta francese autore de Il pomeriggio di un fauno; Per i bambini è il break del pomeriggio ; Iniziano a fine pomeriggio ; La si augura buona al pomeriggio ;