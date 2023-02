Maccheroni alla __, specialità abruzzese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maccheroni alla __, specialità abruzzese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHITARRA

Significato/Curiosita : Maccheroni alla specialita abruzzese

Pubblicato a napoli da francesco de palma nel 1881, troviamo una ricetta di "maccheroni detti lasagne" in cui per la prima volta si suggerisce implicitamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi chitarra (disambigua). la chitarra è uno strumento musicale cordofono a pizzico, normalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

