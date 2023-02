Rendere comprensibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere comprensibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CHIARIRE

Significato/Curiosita : Rendere comprensibile

Testo di partenza in tutti i suoi particolari e la capacità di rendere comprensibile quel testo a un pubblico diverso da quello per il quale è stato...

Termine descrittivo all'interno di un marchio complesso o composto, per chiarire che tale termine non sarà oggetto di esclusiva; il soggetto che registra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 febbraio 2023

